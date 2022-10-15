Экс-канцлер Австрии рассказал о Путине в мемуарах

Экс-канцлер Австрии Курц в своих мемуарах заявил, что Путин является сдержанным человеком

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц написал мемуары о встречах с многими мировыми политиками, в которых он также охарактеризовал президента России Владимира Путина как сдержанного человека. Отрывки из книги приводит РИА Новости.

«Как личность Путин — полная противоположность [экс-президенту США Дональду] Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз», — рассказал экс-канцлер.

По его словам, он встречался с российским лидером семь раз, при этом среди их тем обсуждения была не только геополитика и отношения России и Европейского союза (ЕС), но и экономика. Курц также отметил, что на одном из мероприятий Путин посетовал на решение НАТО нарушить обещание и расширить альянс на восток.

Кроме того, австрийский политик изложил свое видение украинского конфликта. По его мнению, специальная военная операция России имеет много последствий уже сейчас. «Мы наблюдаем рост цен, кризис всего товарного рынка, цен на энергоносители, и вскоре в других частях мира возникнут серьезные проблемы с продовольственной безопасностью», — написал он.

Тем не менее, как заметил экс-канцлер, любой военный конфликт заканчивается за столом переговоров. По его словам, это вполне реалистично и в случае спецоперации.

В декабре 2021 года Курц решил окончательно уйти из политики. По словам доверенных лиц бывшего канцлера, причиной ухода стало рождение сына.

Курц занимал пост канцлера Австрии с января 2020 года по октябрь 2021-го.