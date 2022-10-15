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20:40, 15 октября 2022Мир

Россиянина задержали в норвежском аэропорту со снимком вертолета ВС Норвегии

Verdens Gang: россиянин задержан в норвежском аэропорту со снимком вертолета ВС Норвегии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NTB Scanpix / Orn E. Borgen / Reuters

Гражданин России задержан в аэропорту Тромсе с беспилотником и снимком вертолета вооруженных сил Новергии. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

По данным полиции, у россиянина было большое число фототехники, в том числе дроны, а также несколько карт памяти с изображениями из аэропорта в Киркенесе. К делу привлечена полиция безопасности.

Задержанного отправили под стражу на четыре недели. Россиянин при этом объяснил, что пересек границу на КПП «Стурскуг», он отправлялся в Шпицберген в связи с рабочей поездкой. Мужчина также заявил, что делал снимки в личных целях.

Как сообщает ТАСС, несколько дней назад на границе с Норвегией был задержан еще один россиянин — при нем обнаружили два беспилотника и карты памяти. Его оставили под стражей на две недели за нарушение санкционного закона, согласно которому российским гражданам запрещено запускать беспилотники в Норвегии.

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Варвара Кошечкина
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