Россиянина задержали в норвежском аэропорту со снимком вертолета ВС Норвегии

Verdens Gang: россиянин задержан в норвежском аэропорту со снимком вертолета ВС Норвегии

Гражданин России задержан в аэропорту Тромсе с беспилотником и снимком вертолета вооруженных сил Новергии. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

По данным полиции, у россиянина было большое число фототехники, в том числе дроны, а также несколько карт памяти с изображениями из аэропорта в Киркенесе. К делу привлечена полиция безопасности.

Задержанного отправили под стражу на четыре недели. Россиянин при этом объяснил, что пересек границу на КПП «Стурскуг», он отправлялся в Шпицберген в связи с рабочей поездкой. Мужчина также заявил, что делал снимки в личных целях.

Как сообщает ТАСС, несколько дней назад на границе с Норвегией был задержан еще один россиянин — при нем обнаружили два беспилотника и карты памяти. Его оставили под стражей на две недели за нарушение санкционного закона, согласно которому российским гражданам запрещено запускать беспилотники в Норвегии.