Болгария заявила о наличии годового запаса газа

Министр экономики Болгарии Стоянов: запасов газа хватит на ближайшие 12-14 месяцев

Министр экономики и промышленности технического правительства Никола Стоянов заявил, что запасов газа у государства хватит на ближайшие 12-14 месяцев. Об этом он сообщил порталу Nova.

Стоянов проинформировал об успешном преодолении энергетического кризиса в Болгарии, добавив, что «цены понятны, бизнес может развиваться спокойно». «Ситуация исключительно динамична, если бы вопрос об этом был задан два месяца назад, то я бы ответил нет», — прокомментировал он вопрос газового обеспечения.

Министр указал, что гарантом стабильности является заключенный Болгарией долгосрочный договор о поставке голубого топлива с Азербайджаном, к которому можно также добавить соглашений об импорте сжиженного и трубного газа. Кроме того, на объявленных страной торгах по поставке газа ожидаются «очень конкурентные цены», уверен Стоянов.

Ранее стало известно, что Евросоюз увеличил темпы закачки газа в подземные хранилища и заполнил их на 90 процентов. Отмечалось, что все мощности Бельгии были заполнены на 100 процентов, в то время как Болгария оказалась в числе отстающих с показателем в 76,31 процента.