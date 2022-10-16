Состоялось открытие образовательной программы лаборатории «Смыслы Кавказа»

На базе Центра знаний «Машук» открылась площадка «Лаборатория «Смыслы Кавказа»

На базе Центра знаний «Машук» состоялось открытие новой социально-гуманитарной площадки «Лаборатория «Смыслы Кавказа». Программа собрала представителей со всех уголков Северо-Кавказского федерального округа, а также из Центральной России и Урала. Участники будут работать под руководством наставников над консолидирующими технологическими продуктами макрорегиона по направлениям: «Историческая память», «Ценности», «Символы», «Отношения».

На официальном открытии программы с приветственным словом выступили представители администрации президента РФ.

Заместитель начальника департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрей Карпов особо отметил, что полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и его аппарат уделяет большое внимание работе с проектами молодежи в сфере гуманитарных технологий.

«В этом контексте семинар «Смыслы Кавказа» имеет большое значение. Вы все знаете, что одно из самых важных направлений работы и можно прямо сказать, полей, на которых ведутся сражения сегодня в мире — это поле смыслов, поле знаний, поле идей, поле образов, поле информации», — обратился к участникам Андрей Карпов.

«Современные вызовы, безусловно диктуют новый характер общественно-политического уклада в нашей стране. Вызовы определяют, конечно, новые возможности, которые впоследствии будут определять всё новые и новые грани нашего развития. Такие проекты, как "Смыслы Кавказа" представляют, если хотите, стратегическую важность. Уважаемые коллеги, цитируя президента: "За нами, друзья, правда! За нами, уважаемые коллеги Россия!" Большой вам удачи, творческих успехов на благо России, на благо всех нас», — пожелал представитель управления президента РФ по общественным проектам Азамат Томаев.

Также успехов и плодотворной работы участникам пожелали заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, декан факультета политологии СПБГУ, представитель Российского общества политологов Александр Курочкин и эксперты из МГУ и МГИМО МИД России.

Программа завершится презентацией социально-технологических предложений, разработанных в лаборатории под руководством наставников. В ней примут участие представители органов государственной власти и экспертных структур округа.

Лаборатория открыта при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации. Реализация программы организовано при содействии Росмолодежи, Российского общества «Знание» и Центра знаний «Машук». Оператором проекта выступает Ресурсный центр развития волонтерства КБР. Ключевыми партнерами являются Российское общество политологов, экспертный клуб «Дигория», и Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа.