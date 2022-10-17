Стало известно об отправке боевиками полка «Азов» видео кураторам за границей

Морпех ВСУ Мищенко заявил, что бойцы «Азова» отправляли видео кураторам за границей

Бойцы украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли кураторам за рубеж. Об этом стало известно РИА Новости от находящегося в заключении майора морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Мищенко.

По его словам, находясь на территории завода имени Ильича он увидел в подвальном помещении одного из зданий 4-5 азовцев. «С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — заявил Мищенко.

Ранее боевики полка «Азов» сознались в многократных убийствах мирных жителей в Мариуполе. Ренат Алиев, один из пленных участников подразделения, который находится в заключении, рассказал, что убил четверых мирных граждан со снайперской винтовки Драгунова (СВД) в начале апреля.