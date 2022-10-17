МВД России задержало группу провокаторов за вымогательства на улицах

Полиция задержала в Уфе четырех членов этнической банды, подозреваемых в вымогательствах

В Республике Башкортостан полицейские задержали четырех участников этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательствах. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальных представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, члены банды устраивали провокации на улицах Уфы против местных жителей. Затеяв конфликт, они начинали угрожать и требовать деньги и имущество под надуманными предлогами. От действий банды пострадали, ка ких знакомые так и случайные прохожие.

«По местам проживания участников группы проведены обыски. Изъяты предмет, конструктивно схожий с двуствольным ружьем, два пистолета: один пневматический, а второй охолощенный с признаками переделки под стрельбу боеприпасами, а также патроны и пакет с веществом растительного происхождения»,— рассказала Ирина Волк.

Все четверо арестованы и отправлены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.