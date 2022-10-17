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10:57, 17 октября 2022Ценности

Звезда «Короны» развеселила фанатов платьем в виде пакета с рыбой

Актриса Эмма Коррин развеселила фанатов платьем JW Anderson в виде пакета с рыбой

Фото: Steve Vas / IMAGO / Globallookpress.com

Английская актриса Эмма Коррин привлекла внимание фотографов нарядом с необычным дизайном на премьере фильма «Мой полицейский» в Лондоне. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Известно, что звезда «Короны» посетила 66-й ежегодный фестиваль Британского института кино в платье бренда JW Anderson, принт и крой которого имитирует завязанный узлом прозрачный пластиковый пакет с водой и золотой рыбой. В качестве обуви она выбрала босоножки на невысоком каблуке черного цвета, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Читателей издания развеселил образ знаменитости, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами. «Странная женщина», «Идиотский наряд», «Полнейшая безвкусица», «Слишком смешная одежда», «Мне кажется, Коррин пытается привлечь внимание всеми способами», «Почему мне так смешно?», «Платье в виде пакета, серьезно?» — высказывались фанаты.

В сентябре Эмма Коррин появилась на публике в боди без штанов. Телезвезда позировала в облегающем боди черного цвета, оформленном шлейфом. Коррин надела колготки в тон наряду и туфли на шпильке, а в качестве украшения — длинные серьги.

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Майя Пономаренко
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