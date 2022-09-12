Звезда «Короны» появилась на публике в боди без штанов

Английская актриса Эмма Коррин появилась на фестивале в Канаде в боди без штанов

Английская актриса Эмма Коррин привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на кинофестивале в Торонто, Канада. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

26-летняя знаменитость появилась на премьере фильма режиссера Майкла Грандаджа «Мой полицейский». На размещенных снимках звезда сериала «Корона», в котором она сыграла роль принцессы Дианы, позирует в облегающем боди черного цвета, оформленное шлейфом. Коррин дополнила свой образ колготками в тон наряду, туфлями на шпильке и длинными серьгами. Кроме того, визажисты подвели глаза актрисы черным карандашом, а на переносицу нанесли хайлайтер зеленого цвета. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежную прическу.

Поклонники не оценили внешний вид Коррин, о чем они принялись писать в комментариях под материалом. «Почему она вышла без штанов?», «Совсем не хороший образ», «Выглядит как ощипанный цыпленок. Кто-нибудь передайте ей зеркало и очки», «Не успеем оглянуться, как звезды Голливуда начнут выходить на красные дорожки обнаженными», — высказывались они.

В то же время были и те читатели издания, которые поддержали знаменитость. «Здесь она выглядит так же, как Шэрон Стоун в молодости», «Она отлично смотрится в этом наряде», «Черные колготки и боди — отличное сочетание», «Все смотрится прекрасно», — писали юзеры.

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