Девушка раскрыла способ избавиться от жирных волос на три дня без мытья головы

Американка Алекс Джеймс избавилась от жирных волос на три дня с помощью сухого шампуня

Жительница США Алекс Джеймс раскрыла способ быстро избавиться от жирных у корней волос без мытья головы. Видео на эту тему она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На первых кадрах ролика пользовательница соцсети объяснила, что на протяжении всей жизни страдала повышенным салоотделением кожи головы. «Я могла помыть голову утром, но уже к вечеру мои волосы превращаются в жировую бомбу», — пожаловалась она. Девушка призналась, что испробовала все возможные техники очищения волос. В частности, она отказывалась от мытья головы на несколько недель, «тренируя» сальные железы, а также ежедневно меняла шампуни. Однако ни одно ее действие не увенчалось успехом.

На последующих кадрах Джеймс рассказала подписчикам о лайфхаке, который она обнаружила случайным образом. «Очистив волосы с помощью сухого шампуня, я отправилась в школу. Я опаздывала на уроки, поэтому немного вспотела по дороге. Когда я зашла в класс, волосы были влажными от пота, но когда они высохли — голова была абсолютно чистой. Такой она оставалась следующие три дня», — заявила американка.

Так, для достижения аналогичного эффекта героиня материала советует нанести на грязные корни волос сухой шампунь, а затем смочить их водой из пульверизатора.

Видео Джеймс стало вирусным: оно набрало более 100 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

Ранее в октябре стилистка Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.