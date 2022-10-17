Мужчина случайно застрелил женщину при охоте на кабана

Daily Mail: во Франции мужчина случайно застрелил британку при охоте на кабана

Во Франции 67-летняя британка была случайно застрелена мужчиной, когда отправилась на охоту на кабана. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 октября. Отмечается, что женщина шла по кукурузному полю вместе с 69-летним охотником. Неожиданно винтовка, которую он нес на плече, выстрелила. Пуля попала британке в область над сердцем.

Пострадавшую доставили в больницу города Сен-Брие, где она позже скончалась. Полиция арестовала охотника и начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Подозреваемый не употреблял алкоголь или какие-либо наркотические средства. Точные обстоятельства убийства выясняются.

Ранее сообщалось, что 66-летний мужчина из Франции по ошибке был застрелен 59-летним охотником, который перепутал его с лисой. Погибший был найден у охотничьей вышки с проникающим пулевым ранением в шею.