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14:53, 17 октября 2022Из жизни

Мужчина случайно застрелил женщину при охоте на кабана

Daily Mail: во Франции мужчина случайно застрелил британку при охоте на кабана

Фото: Sebastian Pociecha / Unsplash

Во Франции 67-летняя британка была случайно застрелена мужчиной, когда отправилась на охоту на кабана. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 октября. Отмечается, что женщина шла по кукурузному полю вместе с 69-летним охотником. Неожиданно винтовка, которую он нес на плече, выстрелила. Пуля попала британке в область над сердцем.

Пострадавшую доставили в больницу города Сен-Брие, где она позже скончалась. Полиция арестовала охотника и начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Подозреваемый не употреблял алкоголь или какие-либо наркотические средства. Точные обстоятельства убийства выясняются.

Ранее сообщалось, что 66-летний мужчина из Франции по ошибке был застрелен 59-летним охотником, который перепутал его с лисой. Погибший был найден у охотничьей вышки с проникающим пулевым ранением в шею.

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Алиса Удовик
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