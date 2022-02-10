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Охотник перепутал мужчину с лисой и застрелил его

66-летний охотник во Франции погиб из-за ошибки другого охотника

Фото: Shutterstock

66-летний мужчина из департамента Луар и Шер, Франция, по ошибке был застрелен 59-летним охотником, который перепутал его с лисой. Об этом сообщает Le Figaro.

Погибший был найден у охотничьей вышки с проникающим пулевым ранением в шею. Из пресс-релиза прокуратуры департамента следует, что в шее мужчины было обнаружено два отверстия: снаряд пробил шею насквозь. Мужчина был убит пулей, предназначенной для крупной дичи.

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Охотник, выстреливший в мужчину, был задержан полицией. В момент ареста виновный находился на другой охотничьей вышке в 160 метрах от убитого. По словам охотника, он сделал выстрел только один раз, проходя между двумя вышками. Подозреваемый думал, что стрелял в лису. «Именно этот выстрел мог стать причиной смерти убитого», — сказано в пресс-релизе прокуратуры.

Охотника взяли под стражу, по его делу начали расследование по факту непредумышленного убийства.

Ранее сообщалось, что охотник из американского штата Флорида застрелил аллигатора, который годами похищал домашний скот. Мужчина сказал, что ему очень повезло попасть в крокодила с большого расстояния.

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Алиса Удовик
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