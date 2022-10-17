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21:10, 17 октября 2022Экономика

Иран назвал неконструктивными введенные Евросоюзом санкции

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан назвал санкции Евросоюза «неконструктивным актом»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал об отношении Тегерана введенным против него санкциям со стороны Евросоюза. На своей странице в Twitter глава МИД назвал введение ограничений «неконструктивным актом».

«Идя по избитому пути неэффективных санкций, ЕС сегодня вновь прибег к избыточным мерам в отношении Ирана. Это неконструктивный акт вызван просчетами, связанными с широко распространенной дезинформацией», — написал он.

Также он подчеркнул, что правоохранительным органам страны пришлось бороться с начавшимися беспорядками и вандализмом, которые, по его словам, являются недопустимыми ни в одном из государств.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани рассказал, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.

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Марина Совина
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