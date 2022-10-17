Иран назвал неконструктивными введенные Евросоюзом санкции

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан назвал санкции Евросоюза «неконструктивным актом»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал об отношении Тегерана введенным против него санкциям со стороны Евросоюза. На своей странице в Twitter глава МИД назвал введение ограничений «неконструктивным актом».

«Идя по избитому пути неэффективных санкций, ЕС сегодня вновь прибег к избыточным мерам в отношении Ирана. Это неконструктивный акт вызван просчетами, связанными с широко распространенной дезинформацией», — написал он.

Также он подчеркнул, что правоохранительным органам страны пришлось бороться с начавшимися беспорядками и вандализмом, которые, по его словам, являются недопустимыми ни в одном из государств.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани рассказал, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.