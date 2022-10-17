Иран назвал неконструктивными введенные Евросоюзом санкции
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал об отношении Тегерана введенным против него санкциям со стороны Евросоюза. На своей странице в Twitter глава МИД назвал введение ограничений «неконструктивным актом».
«Идя по избитому пути неэффективных санкций, ЕС сегодня вновь прибег к избыточным мерам в отношении Ирана. Это неконструктивный акт вызван просчетами, связанными с широко распространенной дезинформацией», — написал он.
Также он подчеркнул, что правоохранительным органам страны пришлось бороться с начавшимися беспорядками и вандализмом, которые, по его словам, являются недопустимыми ни в одном из государств.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани рассказал, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.