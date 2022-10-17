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14:44, 17 октября 2022Моя страна

В Калуге открылся музей в историческом здании

В Калуге открылся музейно-выставочный центр «Сергиев Скит» в водонапорной башне

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калуге открылся музейно-выставочный центр «Сергиев Скит» в историческом здании на территории скита — водонапорной башне. Об этом сообщает «Интерфакс».

В рамках экспозиции представят более 300 предметов, документов и фотографий. Скит был основан в 1906 году в память о Великом Князе и генерал-губернаторе Москвы Сергее Александровиче. Он был убит террористами 17 февраля 1905 года. Помимо основной экспозиции, в новом центре открылась выставка «Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле — благотворитель и миссионер».

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«И сегодня мы воздаем дань уважения памяти Сергея Александровича и всем тем, кто в тяжелые для России годы оказывал помощь нуждающимся. Это хорошая традиция, важное начинание. Уверен, что эта башня, которая единственная осталась живым свидетелем истории скита, его возрождения, это место станут отправной точкой для возрождения всей территории и прекрасным местом для посещения туристами», — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

14 октября стало известно, что в Нальчике, Кабардино-Балкария, откроется выставка ксилографии под названием «Тысяча сто гравюр». В экспозиции представят 1100 гравюр, выполненных с помощью техники печати на бумаге посредством оттиска зеркального изображения с гравированной деревянной доски.

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Варвара Кошечкина
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