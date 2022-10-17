Мужчина разозлился на бывшую жену и сжег ее в металлической бочке

Daily Mail: в США 43-летний мужчина убил бывшую жену и сжег ее в металлической бочке

43-летний Иэн Кристофер Баунах из американского штата Флорида разозлился на бывшую жену, убил ее и сжег тело в металлической бочке. Об этом сообщает Daily Mail.

В прошлом мужчину неоднократно обвиняли в жестоком обращении с детьми и женой, Кэти. В частности, в ноябре 2021 года его арестовали за избиение супруги, а в сентябре этого года он получил запретительный судебный приказ за жестокое обращение с ребенком.

Из-за частых побоев Кэти ушла от мужа, однако спустя несколько недель, 29 сентября, решила заехать к нему за личными вещами. Перед этим она оставила детей с подругой и пообещала, что скоро приедет обратно, однако так и не вернулась.

На следующий день полицейские обнаружили автомобиль Кэти возле дома Баунаха. Мужчина отказался пускать их в помещение, поэтому следователям пришлось получить ордер на обыск.

В доме нашли несколько винтовок, пистолетов, дробовик и следы крови. Позже на улице возле дома следователи обнаружили металлическую бочку, от которой исходил запах разлагающейся плоти. Рядом с ней лежала человеческая челюсть.

В полиции подозревают, что Баунах убил бывшую жену и сжег ее тело в бочке. В ходе допроса мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако признался, что поссорился с Кэти и злился на нее из-за запретительного судебного приказа.

Мужчину арестовали и обвинили в умышленном убийстве первой степени и уничтожении вещественных доказательств. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Ранее сообщалось, что в США состоялся суд над дантистом, застрелившим жену во время охоты ради страховой выплаты. Мужчина уверял, что супруга случайно выстрелила в себя в последний день сафари, когда занималась упаковкой оружия.