Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Убивший жену ради страховки дантист признан виновным

Застреливший жену ради страховой выплаты дантист из Колорадо признан виновным в убийстве
Ларри Рудольф

Ларри Рудольф. Кадр: Inside Edition / YouTube

В американском городе Денвер, штат Колорадо, состоялся суд над дантистом, застрелившим жену во время охоты ради страховой выплаты. Об этом сообщает New York Post.

Суд присяжных признал 67-летнего Лоуренса Рудольфа виновным в убийстве его жены Бьянки Рудольф и в обналичивании денег, полученных после ее смерти в качестве компенсации от страховой компании. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Любовницу Рудольфа, Лори Миллирон, признали соучастницей преступления и обвинили в лжесвидетельствовании.

Бьянка погибла в октябре 2016 года в крупнейшем национальном парке Замбии «Кафуэ». Дантист уверял, что супруга случайно выстрелила в себя в последний день сафари, когда занималась упаковкой оружия. Сам он якобы находился в этот момент в ванной комнате хижины, которую они снимали.

Материалы по теме:
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке. За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
Аферистка убила мать, подругу и инвалида ради выплат по страховке.За ней гонялись годами, а теперь для нее требуют казни
2 апреля 2022
«Он коварный мошенник и убийца» Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
«Он коварный мошенник и убийца»Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
10 февраля 2020

После короткой проверки смерть Бьянки признали несчастным случаем. Поскольку жизнь погибшей была застрахована, Рудольф получил компенсацию в размере пяти миллионов долларов. Несмотря на это, расследование обстоятельств смерти продолжалось. Одним из доказательств вины Рудольфа стали показания свидетеля, который в 2020 году случайно подслушал разговор дантиста с любовницей в ресторане. По его словам, тот громко воскликнул: «Я убил свою чертову жену ради тебя!».

Адвокаты Рудольфа настаивали на том, у него не было мотива убивать жену из-за любовницы. Супруги еще в 2000 году договорились об открытых отношениях и не возражали против сексуальных связей на стороне. В деньгах дантист также не нуждался, поэтому в убийстве ради страховки не было смысла.

Приговор Рудольфу будет вынесен в феврале.

Бьянка и Лоуренс Рудольф познакомились в Питтсбургском университете и поженились в 1982 году. В браке родились двое детей. Мужчина начинал как практикующий дантист в Питтсбурге, а затем развил собственную франшизу по продаже успокоительных средств для стоматологических клиник. Он достаточно известен в городе и ранее часто появлялся на телевидении с рекламой своей компании. Его состояние на момент убийства Бьянки оценивалось в 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Техасе, США, замужняя женщина застраховала жизнь на 250 тысяч долларов и через два дня получила от мужа пулю в голову. Супруг погибшей сам позвонил в полицию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Самолет Пелоси начал снижаться у берегов Тайваня
В ДНР сообщили о подрыве семерых мирных жителей на мине «Лепесток»
Россияне бросились переезжать в одну страну
ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив
Россиянам напомнили правила общения с мошенниками по телефону
Спрогнозирована климатическая катастрофа для всего человечества
Крупнейший производитель удобрений предупредил о мировой угрозе
На Восточный прибыл разгонный блок для запуска первого спутника проекта «Сфера»
Ноу-хау врачей Москвы по искусственному интеллекту распространят по всей России
Убивший жену ради страховки дантист признан виновным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.