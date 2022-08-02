Убивший жену ради страховки дантист признан виновным

Застреливший жену ради страховой выплаты дантист из Колорадо признан виновным в убийстве

В американском городе Денвер, штат Колорадо, состоялся суд над дантистом, застрелившим жену во время охоты ради страховой выплаты. Об этом сообщает New York Post.

Суд присяжных признал 67-летнего Лоуренса Рудольфа виновным в убийстве его жены Бьянки Рудольф и в обналичивании денег, полученных после ее смерти в качестве компенсации от страховой компании. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Любовницу Рудольфа, Лори Миллирон, признали соучастницей преступления и обвинили в лжесвидетельствовании.

Бьянка погибла в октябре 2016 года в крупнейшем национальном парке Замбии «Кафуэ». Дантист уверял, что супруга случайно выстрелила в себя в последний день сафари, когда занималась упаковкой оружия. Сам он якобы находился в этот момент в ванной комнате хижины, которую они снимали.

После короткой проверки смерть Бьянки признали несчастным случаем. Поскольку жизнь погибшей была застрахована, Рудольф получил компенсацию в размере пяти миллионов долларов. Несмотря на это, расследование обстоятельств смерти продолжалось. Одним из доказательств вины Рудольфа стали показания свидетеля, который в 2020 году случайно подслушал разговор дантиста с любовницей в ресторане. По его словам, тот громко воскликнул: «Я убил свою чертову жену ради тебя!».

Адвокаты Рудольфа настаивали на том, у него не было мотива убивать жену из-за любовницы. Супруги еще в 2000 году договорились об открытых отношениях и не возражали против сексуальных связей на стороне. В деньгах дантист также не нуждался, поэтому в убийстве ради страховки не было смысла.

Приговор Рудольфу будет вынесен в феврале.

Бьянка и Лоуренс Рудольф познакомились в Питтсбургском университете и поженились в 1982 году. В браке родились двое детей. Мужчина начинал как практикующий дантист в Питтсбурге, а затем развил собственную франшизу по продаже успокоительных средств для стоматологических клиник. Он достаточно известен в городе и ранее часто появлялся на телевидении с рекламой своей компании. Его состояние на момент убийства Бьянки оценивалось в 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Техасе, США, замужняя женщина застраховала жизнь на 250 тысяч долларов и через два дня получила от мужа пулю в голову. Супруг погибшей сам позвонил в полицию.