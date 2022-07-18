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Дантист отвез жену на сафари в Африку и убил ради страховки

CBS News: состоятельный дантист из США убил жену в Замбии ради пяти миллионов долларов

Фото: David Clode / Unsplash

В США идет суд над состоятельным дантистом из штата Пенсильвания, который обвиняется в том, что убил жену в Африке ради страховки в пять миллионов долларов (294,6 миллиона рублей). Об этом сообщает CBS News.

Бьянка Рудольф погибла в октябре 2016 года в крупнейшем национальном парке Замбии «Кафуэ». Ее муж Лоуренс Рудольф заявил, что женщина случайно выстрелила в себя в последний день сафари, когда занималась упаковкой оружия. Сам он якобы находился в этот момент в ванной комнате хижины, которую они снимали. Лоуренс отвез жену в Африку, так как они были большими поклонниками охоты и надеялись подстрелить леопарда.

После двухдневной проверки власти Замбии признали гибель Бьянки несчастным случаем. Вернувшись в США, Рудольф получил страховые выплаты величиной в пять миллионов долларов. Американским правоохранителям показалось подозрительным, что он настоял на скорейшей кремации тела, не дожидаясь полной криминалистической экспертизы, поэтому они начали собственное расследование обстоятельств произошедшего.

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что в 2020 году свидетель слышал, как мужчина, ужиная в ресторане с любовницей Лори Миллирон, громко воскликнул: «Я убил свою чертову жену ради тебя!» Пара общалась на повышенных тонах, женщина сказала, что к расследованию смерти Бьянки подключилось ФБР, и этой фразой Рудольф якобы отреагировал на ее заявление.

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Адвокат мужчины Дэвид Маркус утверждает, что свидетель слышал фразу его подзащитного не целиком, и на самом деле тот сказал: «Они говорят, что я убил свою чертову жену ради тебя!» По его словам, брак Рудольфа был счастливым, хотя у обоих супругов имелись связи на стороне. В частности, Бьянка знала о романе мужа с Миллирон, которая сейчас обвиняется в соучастии в убийстве. Адвокат также предъявил завещание погибшей, в котором указано, что она хотела быть кремированной.

Бьянка и Лоуренс Рудольф познакомились в Питтсбургском университете и поженились в 1982 году. У них родились двое детей. Мужчина начинал как практикующий дантист в Питтсбурге, а затем развил собственную франшизу по продаже успокоительных средств для стоматологических клиник. Он является достаточно известной фигурой в городе и ранее часто появлялся на телевидении, рекламируя свою компанию. Его состояние на момент убийства оценивалось в 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании муж убил жену ради любовницы и спрятал тело супруги в канализации. Он оставался безнаказанным 37 лет.

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Никита Савин
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