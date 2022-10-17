ЕС создаст план для решения будущих инцидентов на «Северных потоках»

Европейский союз разработает план по защите «Северных потоков» от актов саботажа

Европейский союз собирается усилить защиту инфраструктуры «Северных потоков» от актов саботажа, которые в последние недели выявили уязвимость газопроводов. Кроме того, страны создадут план того, как в будущем реагировать на подобные инциденты. Об этом пишет издание Bloomberg.

Европейская комиссия порекомендовала государствам-членам активизировать сотрудничество и провести стресс-тестирование ключевой инфраструктуры «Северных потоков», начиная с энергетики и заканчивая другими секторами высокого риска, такими как связь и транспорт.

По словам издания, эти меры принимаются в связи с тем, что ЕС собирается сократить свою зависимость от российских ископаемых видов топлива, а Комиссия собирается предложить на этой неделе последний пакет правил для урегулирования резкого роста цен на газ.

В сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийским море произошли взрывы, что привело к крупным утечкам газа. Расследования начали проводить Швеция, Германия и Дания. Стокгольм считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. При этом Швеция не стала делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидентов.