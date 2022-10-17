Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 17 октября 2022Мир

ЕС создаст план для решения будущих инцидентов на «Северных потоках»

Европейский союз разработает план по защите «Северных потоков» от актов саботажа
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Европейский союз собирается усилить защиту инфраструктуры «Северных потоков» от актов саботажа, которые в последние недели выявили уязвимость газопроводов. Кроме того, страны создадут план того, как в будущем реагировать на подобные инциденты. Об этом пишет издание Bloomberg.

Европейская комиссия порекомендовала государствам-членам активизировать сотрудничество и провести стресс-тестирование ключевой инфраструктуры «Северных потоков», начиная с энергетики и заканчивая другими секторами высокого риска, такими как связь и транспорт.

По словам издания, эти меры принимаются в связи с тем, что ЕС собирается сократить свою зависимость от российских ископаемых видов топлива, а Комиссия собирается предложить на этой неделе последний пакет правил для урегулирования резкого роста цен на газ.

В сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийским море произошли взрывы, что привело к крупным утечкам газа. Расследования начали проводить Швеция, Германия и Дания. Стокгольм считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. При этом Швеция не стала делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели обмен пленными
Умер чемпион Олимпиады-1976 по гандболу в составе сборной СССР
Иммунолог рассказала о влиянии закаливания на работоспособность
Володин назвал отсутствие геев в Госдуме одной из причин выхода России из ПАСЕ
В российском регионе КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом
Врач раскрыл способы избавиться от волос в ушах
Гузееву обязали возместить ущерб за порчу стен в квартире соседки
При пожаре на российской ТЭЦ погиб человек
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю
Россиянин получил срок за убийство жены и изнасилование дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.