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11:45, 17 октября 2022Экономика

Пакистан рассказал о трудностях с газовым проектом России

Посол Пакистана в России рассказал о трудностях с «Пакистанским потоком»

Фото: B.K. Bangash / AP

Газопровод «Пакистанский поток» могут начать строить в 2023 году, однако существуют определенные трудности с реализацией проекта. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.

С точки зрения политической воли, по словам дипломата, препятствий нет. «Проблемы, которые мы сейчас решаем, находятся на другом уровне — это процедурные, юридические, финансовые вопросы, которые не являются критически важными», — пояснил он. Посол пояснил, что надеется на начало строительства в следующем году, но «тон задаст межправкомиссия» двух стран.

Соглашение России и Пакистана о строительстве «Пакистанского потока» было подписано в мае 2021 года. Как поясняли тогда в российском Минэнерго, проект нужен для того, чтобы «помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии».

Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны. Первые договоренности о строительстве инфраструктуры были достигнуты еще в 2015 году, но, по данным ТАСС, сначала стороны не могли договориться по размерам тарифа на прокачку газа, а затем ситуацию осложнили санкции.

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Платон Щукин
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