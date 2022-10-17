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15:51, 17 октября 2022Ценности

Названы четыре вышедшие из моды осенние модели пальто

Редакторы The Symbol назвали облегающие пальто вышедшими из моды

Фото: unsplash

Редакторы журнала The Symbol назвали вышедших из моды четыре модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в первую очередь, специалисты выделили варианты с чересчур облегающим кроем, поскольку они выглядят старомодно и подчеркивают недостатки фигуры. Вместо них рекомендуется присмотреться к объемным моделям.

Кроме того, неактуальными стали расклешенные пальто-платья и модели с укороченными рукавами. По словам экспертов, данные варианты являются устаревшими.

Вдобавок в перечне также оказались пальто длиной до колена. В настоящее время в моде преобладает длина макси, отмечают авторы материалы.

В августе редакторы модного портала Woman's Day перечислили одежду, которая дешевит образ женщины. В первую очередь специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шляпок с вуалью и капроновых водолазок. Помимо прочего, они добавили в свой список кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки.

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Мария Винар
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