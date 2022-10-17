Названы четыре вышедшие из моды осенние модели пальто

Редакторы The Symbol назвали облегающие пальто вышедшими из моды

Редакторы журнала The Symbol назвали вышедших из моды четыре модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в первую очередь, специалисты выделили варианты с чересчур облегающим кроем, поскольку они выглядят старомодно и подчеркивают недостатки фигуры. Вместо них рекомендуется присмотреться к объемным моделям.

Кроме того, неактуальными стали расклешенные пальто-платья и модели с укороченными рукавами. По словам экспертов, данные варианты являются устаревшими.

Вдобавок в перечне также оказались пальто длиной до колена. В настоящее время в моде преобладает длина макси, отмечают авторы материалы.

В августе редакторы модного портала Woman's Day перечислили одежду, которая дешевит образ женщины. В первую очередь специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шляпок с вуалью и капроновых водолазок. Помимо прочего, они добавили в свой список кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки.