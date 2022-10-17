Названы четыре вышедшие из моды осенние модели пальто
Редакторы журнала The Symbol назвали вышедших из моды четыре модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.
Так, в первую очередь, специалисты выделили варианты с чересчур облегающим кроем, поскольку они выглядят старомодно и подчеркивают недостатки фигуры. Вместо них рекомендуется присмотреться к объемным моделям.
Кроме того, неактуальными стали расклешенные пальто-платья и модели с укороченными рукавами. По словам экспертов, данные варианты являются устаревшими.
Вдобавок в перечне также оказались пальто длиной до колена. В настоящее время в моде преобладает длина макси, отмечают авторы материалы.
В августе редакторы модного портала Woman's Day перечислили одежду, которая дешевит образ женщины. В первую очередь специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шляпок с вуалью и капроновых водолазок. Помимо прочего, они добавили в свой список кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки.