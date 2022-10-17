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13:08, 17 октября 2022Россия

Многодетный россиянин решил стать добровольцем вопреки нежеланию трех жен

Имеющий четырех детей житель Урала решил стать добровольцем вопреки нежеланию трех жен

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Житель Урала решил принять участие в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.

По ее словам, отсрочки от военной службы для многодетного отца добивались сразу три супруги — две бывшие и нынешняя. Однако, несмотря на это, мужчина принял решение отправиться на фронт.

Рябцева уточнила, что россиянин при мобилизации не сообщил точное число детей. «Конечно, не забыл, ведь он каждому ребенку помогает. Ну не сказал и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены. Это реальная история, произошедшая в Свердловской области», — отметила парламентарий и добавила, что в военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, но он от ее отказался.

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РИА Новости попросило парламентария рассказать подробности этой истории, на что она ответила: «Это персональные данные, то, что озвучено в эфире, не более того».

Ранее 17 октября сообщалось, что военкомат Гагаринского и Балаклавского районов Севастополя мобилизовал 39-летнего Дмитрия Чернышева, который не проходил срочную службу и не обучался на военной кафедре. По данным RTVI, мужчина вместе с женой воспитывает троих детей, старшему из которых 12 лет, а младшему — год.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. По его словам, в стране мобилизовали 222 тысячи человек, все призванные на военную службу пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части.

Глава государства подчеркнул, что «бестолковщина», обнаруженная в ходе проведения частичной мобилизации, связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Ранее он поручил исправить ошибки и разобраться отдельно в каждом конкретном случае ошибочной мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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Многодетный россиянин решил стать добровольцем вопреки нежеланию трех жен
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