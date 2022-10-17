В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца

RTVI: в Севастополе мобилизовали не служившего 39-летнего многодетного отца

Военкомат Гагаринского и Балаклавского районов Севастополя мобилизовал 39-летнего Дмитрия Чернышева, который не проходил срочную службу и не обучался на военной кафедре. По данным Telegram-канала RTVI, мужчина вместе с женой воспитывает троих детей, старшему из которых 12 лет, а младшему — год.

«Я считаю, что мобилизация прошла с нарушениями, потому что муж мой не соответствует тем критериям частичной мобилизации, которые озвучил президент. (...) Мой муж ранее не служил, ему на данный момент 39 лет, и он является многодетным отцом. (...) Тем не менее мой муж был призван и уже отправлен в зону проведения СВО [специальной военной операции]», — рассказала супруга Чернышева.

По ее словам, муж уже написал рапорт на имя командира части, а она — заявления в военкомат, прокуратуру и министерство обороны. Кроме того, женщина оформила обращение на «Госуслугах».

«Какие-то инстанции ответили, что нарушений не выявлено. Какие-то инстанции еще не ответили, потому что срок их ответа составляет 30 дней, а в наших обстоятельствах это крайне долго», — отметила она и добавила, что намерена бороться за то, чтобы ее супруга демобилизовали.

С момента объявления частичной мобилизации поступает все больше сообщений о случаях призыва неподходящих для службы граждан. В числе основных причин обращений — состояние здоровья призывников, проблемы с медицинским осмотром, несогласие с призывом из-за семейных обстоятельств, превышение призывного возраста и другие критерии.

Так, сообщалось, что выпускника детдома с отставанием в развитии задержали в московском общежитии и мобилизовали на военный полигон.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. По его словам, в стране мобилизовали 222 тысячи человек, все призванные на военную службу пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части.

Глава государства подчеркнул, что «бестолковщина», обнаруженная в ходе проведения частичной мобилизации, связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Ранее он поручил исправить ошибки и разобраться отдельно в каждом конкретном случае ошибочной мобилизации.