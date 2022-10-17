Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 17 октября 2022Мир

На Западе назвали главную ошибку США в отношениях с Россией

The Hill: пренебрежение к России в начале XXI века привело к ухудшению отношений с США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Старший советник Атлантического совета Харлан Ульман в статье для The Hill назвал главную ошибку США во взаимодействии с Россией. По его мнению, пренебрежение и отсутствие уважения со стороны Вашингтона в начале XXI века привело к ухудшению отношений между странами.

«С того момента как (президент Владимир) Путин возглавил российское государство в 2000 году, он чувствовал, что США и Запад игнорируют и унижают его и Россию», — считает эксперт.

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
Новые порядки. США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
Новые порядки.США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
7 октября 2022

Ульман добавил, что отсутствие уважения к Москве привело к ряду решений политического руководства Соединенных Штатов, в том числе расширению НАТО, второму вторжению в Ирак и выходу из договоров по ПРО и ДРСМД.

Отправной точкой ухудшения отношений между странами старший советник называет решение Джорджа Буша-младшего в 2001 году начать военную реформу в США, которая делала упор на космическую и противоракетную оборону и противоречила договоренностям с Россией.

По словам Ульмана, недоверие к Вашингтону усилилось после операции «Иракская свобода» в марте 2003 года. Непростительной ошибкой эксперт также считает предложение членства в НАТО Грузии и Украине на саммите альянса 2008 года в Бухаресте.

В этот момент Москва убедилась, что Запад и особенно США больше не воспринимают Россию как серьезного игрока и намерены действовать без учета ее интересов, резюмировал автор статьи.

Ранее Ульман предположил, что отношения Европы и НАТО с Россией, все сильнее будут определяться поставками энергоносителей из-за приближающейся зимы. Поэтому, отмечает Ульман, насущным вопросом остается единство Запада в вопросе поддержки Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
США предупредили о бумеранге при попытках наказать ОПЕК+
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях
Канада расширила санкции против России
В Германии из-за высоких цен на энергоносители стали активно воровать древесину
Открытое горение в жилом доме в Ейске ликвидировано
В ДНР обвинили Киев в применении пыток к пленным
Блинкен назвал причину противостояния США России в украинском конфликте
На Западе назвали главную ошибку США в отношениях с Россией
Белый дом заявил о готовности поддерживать Украину сколько потребуется
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.