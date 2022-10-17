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15:20, 17 октября 2022Забота о себе

Трихолог предупредила о риске потери волос осенью и зимой

Трихолог Татьяна Качанова: зимой и осенью волосы ломаются и выпадают

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Осенью и зимой волосы чаще выпадают и ломаются, предупредила трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова. О риске потери волос она рассказала в беседе с Ura.ru.

Качанова указала на то, что в холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. «Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — объяснила она.

Чтобы защитить волосы, продолжила трихолог, нужно включить в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны. «Мойте голову теплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние», — уточнила она, также посоветовав носить шапки из натуральных тканей.

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Обладателям длинных волос Качанова порекомендовала при выходе на улицу утеплить их по всей длине. «Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей», — заключила она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал вредные и полезные для здоровья волос продукты. По его словам, сладкие продукты и растительное масло не лучшим образом сказываются на внешнем виде человека.

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Александра Лисица
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