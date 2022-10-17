Трихолог предупредила о риске потери волос осенью и зимой

Трихолог Татьяна Качанова: зимой и осенью волосы ломаются и выпадают

Осенью и зимой волосы чаще выпадают и ломаются, предупредила трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова. О риске потери волос она рассказала в беседе с Ura.ru.

Качанова указала на то, что в холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. «Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — объяснила она.

Чтобы защитить волосы, продолжила трихолог, нужно включить в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны. «Мойте голову теплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние», — уточнила она, также посоветовав носить шапки из натуральных тканей.

Обладателям длинных волос Качанова порекомендовала при выходе на улицу утеплить их по всей длине. «Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей», — заключила она.

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