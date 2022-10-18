Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:40, 18 октября 2022Культура

Сыгравшего Джеймса Бонда актера наградили рыцарским орденом

Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия за заслуги в кино

Фото: Toby Melville / Reuters

Британского актера Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Королевской семьи.

Церемония награждения состоялась 18 октября в Виндзорском замке. Награду Крейг вручила дочь покойной королевы Елизаветы II принцесса Анна. Уточняется, что актер был удостоен ордена за заслуги в области кино и театра. Подобная награда есть и у персонажа, сыгранного Крейгом — агента британской разведки Джеймса Бонда. Согласно сюжету, герой романов писателя Яна Флеминга получил ее в 1953 году.

«Мы ждали вас», — было сказано в твите, сопровождающемся фотографией Крейга с церемонии награждения ордена.

Артист был назван кавалером ордена в январе 2022 года. Ранее ему также присваивали звание коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании.

Орден Святого Михаила и Святого Георгия был основан в 1818 году Георгом IV во время его пребывания принцем-регентом своего отца. Награда вручалась в знак признания службы граждан Мальты и Ионических островов. В настоящее время орден используется для награждения британцев (в частности, дипломатов), совершивших значимые дела для своего государства.

Ранее режиссер фильма «Достать ножи» подтвердил гомосексуальность персонажа Дэниела Крейга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Число погибших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до 15
Экс-министр ДНР Стрелков оказался в зоне спецоперации
ЦСКА объяснил нецензурные оскорбления в адрес тренера «Спартака» во время дерби
Хозяин дома поджег занавеску в надежде выпроводить гостей
Названы три признака крадущих личные данные приложений
Минздрав назвал число находящихся в больнице после крушения Су-34 в Ейске
Цены на нефть упали из-за решений США и Китая
Пять моделей сапог из 2000-х годов вновь вернулись в моду
Сыгравшего Джеймса Бонда актера наградили рыцарским орденом
Гинеколог перечислила приводящие к женскому бесплодию болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.