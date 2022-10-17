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12:39, 17 октября 2022Культура

Режиссер «Достать ножи» подтвердил гомосексуальность персонажа Дэниела Крейга

Режиссер «Достать ножи» Джонсон подтвердил гомосексуальность персонажа Дэниела Крейга

Кадр: фильм «Достать ножи »

Режиссер серии детективных фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон подтвердил гомосексуальность главного героя детектива Бенуа Бланка, роль которого исполняет актер Дэниел Крейг. Об этом сообщает ScreenRant.

На пресс-конференции Лондонского кинофестиваля режиссера картин спросили о сексуальной ориентации Бланка. Джонсон ответил утвердительно. «Да, он определенно [гей]. Не могу себе представить человека, который принес бы мне больше радости, чем Бенуа Бланк», — заявил он.

Подтверждение нетрадиционной сексуальной ориентации главного героя можно также найти в самом фильме. Так, в сиквеле «Достать ножи: Стеклянная луковица» есть сцена, которая показывает, что детектив Бланк живет с мужчиной.

Премьера фильма «Достать ножи 2» запланирована на 23 декабря на Netflix. Действие сиквела будет происходить в Греции на частном острове миллиардера, роль которого исполняет актер Эдвард Нортон. В ленте также снимутся Итан Хоук, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон и другие.

Ранее Крейг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи».

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Дениза Мацаева
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