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16:09, 18 октября 2022Путешествия

Крупнейший отель Венгрии закроется на зиму ради экономии на электричестве

Венгерский отель Danubius закроется с 1 ноября по 28 февраля для экономии на услугах ЖКХ

Фото: Danubius Hotels Group

Крупнейший отель Венгрии на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа решил закрыться на зиму ради экономии расходов на отопление и электричество. Об этом пишет местный портал Turismus.com.

Отмечается, что работа венгерского отеля будет приостановлена на четыре месяца, с 1 ноября по 28 февраля. Представители управляющей компании Danubius Hotels Group рассказали, что это позволит оптимизировать траты на оплату услуг ЖКХ. «Решение обосновано тем, что эффективно эксплуатировать отель при текущих прогнозах загрузки может быть сложно», — добавили они.

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Также сообщается, что гости, ранее забронировавшие номера в Danubius Hotel Hungariа на зимний период, уже уведомлены о предстоящем закрытии и будут распределены в другие отели сети. «Размер и структура гостиничной сети дает ей больше возможностей для перегруппировки своей деятельности, чем другим игрокам рынка», — подчеркнули в компании.

Ранее в октябре отели в ФРГ заставили отдыхающих доплачивать за электроэнергию и отопление. При этом речь идет не только о бюджетных гостиницах, но и о премиальных. К примеру, пятизвездочный отель Bareiss в Шварцвальде с сентября взимает с постояльцев так называемый энергетический сбор в размере девяти евро за ночь.

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Фариза Бацазова
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