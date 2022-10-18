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21:16, 18 октября 2022Россия

В Кировской области расширена поддержка мобилизованных и их семей

Глава Кировской области Александр Соколов подписал указ о помощи мобилизованным и семьям

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал указ «О дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан». Речь идет о гражданах, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семьях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Так, согласно Указу устанавливается бесплатный проезд для несовершеннолетних детей мобилизованных граждан на общественном транспорте (за исключением такси) по межмуниципальным маршрутам.

Кроме того, с 1 октября 2022 года устанавливается компенсация платы за посещение частного детского сада и платы за присмотр и уход у индивидуальных предпринимателей для детей из семей мобилизованных.

Также по указу губернатора будет разработан план по обеспечению в 2023 году санаторно-курортного лечения на территории Кировской области не только для мобилизованных и членов их семей, но и для граждан, принимавших участие в специальной военной операции, или проходивших военную службу в Вооруженных силах по контракту, или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. В том числе предусматривается санаторно-курортное лечение и отдых совместно с членами семей и организация отдыха для детей указанных категорий граждан в период летней оздоровительной кампании.

Ранее, 5 октября, глава региона подписал указ, в соответствии с которым введена компенсация платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах, а также бесплатное питание в школах. Органам местного самоуправления было рекомендовано установить меры поддержки, связанные с проездом детей мобилизованных граждан в возрасте от 7 до 18 лет в общественном транспорте по муниципальным маршрутам.

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Татьяна Романова
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