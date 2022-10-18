Путин расширил комиссию по присуждению госпремий по правозащите и благотворительности

Президент России Владимир Путин расширил состав Общественной комиссии по присуждению Государственных премий по правозащите и по благотворительности, включив в нее институт уполномоченных по правам ребенка. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно указу от 30 сентября №689, в комиссию будут входить представитель Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и региональный уполномоченный по правам ребенка. «В состав общественной комиссии входят по два представителя Уполномоченного по правам человека в РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, один представитель Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также трое уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, трое представителей общественных палат субъектов РФ и один уполномоченных по правам ребенка в субъекте РФ», — говорится в документе.

Указом от 17 октября 2022 года №751 определено, что персонально это будут Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых и Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.

Комиссия была образована в июле 2016 года. Премией уже награждались общественные деятели, работающие с проектами помощи детям. Предполагается, что расширение состава комиссии позволит простимулировать поиск и награждение госпремиями людей, помогающих детям.