Лукашенко напомнил Дугину о «хихикающих либерастах»

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал Дугину о хихикающих «либерастах» из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал философу Александру Дугину, в чем неправы их идейные противники. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Когда-то, я помню, грубо скажу: хихикали в России некоторые, как я их называю, либерасты. Когда я сказал, что придет время (года два тому назад было сказано), когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все: "Ну как это так, что!?" Что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим», — напомнил глава республики.

По его словам, именно поэтому россиянам и белорусам нужно держаться вместе и избегать соревнований. Кроме того, он также выразил уверенность в том, что Дугин сделает правильные выводы о нынешнем положении дел.

«Это не только мой интерес. Это интерес Беларуси и России. Это интерес русского и белорусского народов, россиян всех и белорусов», — подытожил Лукашенко.