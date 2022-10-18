Сообщение о поставках израильского оружия на Украину оказалось недостоверным

Сообщение о начале поставок израильского вооружения на Украину оказалось недостоверным

Сообщение о начале военной помощи Израиля Украине оказалось недостоверным.

Утверждения о том, Израиль начнет поставлять оружие Украине, начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах 16 октября. Один из таких постов опубликовал канал «Инсайдер.UA».

Авторы указанных публикаций ссылались на заявление министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая в Twitter. В посте глава ведомства призывает властей своей страны занять конкретную позицию в украинском конфликте. «Пришло время Украине получить такую же военную помощь, какую ей уже предоставляют США и страны НАТО», — заметил он.

Таким образом, никаких официальных заявлений о планируемых поставках израильского вооружения в твите нет, и сведения об их начале тиражировались ввиду заведомо ложной интерпретации слов министра Шая.

На следующий день высокопоставленные чиновники израильского МИД в беседе с изданием «Голос Израиля» опровергли информацию о военной помощи Украине. «Заявления министра диаспоры Нахмана Шая о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают позицию правительства», — пояснили там. Так, по данным Times of Israel, у Иерусалима нет каких-либо планов по отправке вооружения Киеву.

18 октября изданию Haaretz также стало известно, что израильская сторона в последний момент отклонила запрос о телефонном разговоре с Минобороны Украины — разговор между министром обороны Израиля Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым должен был состояться днем ранее, однако был отменен за несколько часов до начала.

Сведения о якобы начале поставок израильского оружия на Украину не получили распространения в СМИ — они тиражировались в Telegram, преимущественно в украинском сегменте. Большинство изданий и агентств, осветивших данный инфоповод, подавали его в более верной формулировке и сообщали лишь о соответствующем призыве израильского министра. В их числе оказались РИА Новости, KP.RU, «Известия», ТАСС, RT — всего свыше 50 федеральных и региональных новостных порталов.