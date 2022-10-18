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18:13, 18 октября 2022Силовые структуры

Допрос Тесака по делу о двойном убийстве попал на видео

В сети появилось видео допроса Тесака по делу о казни уроженцев Таджикистана и Дагестана

В сети появилось видео допроса националиста Максима Марцинкевича (Тесака), на которых он рассказывает о съемках резонансного видео с казнью двух человек. Запись во вторник, 18 октября, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как Марцинкевич рассказывает следователю о том, как ему пришла идея распространить запись от имени несуществующей партии. Также он называет имена соучастников, помогавших ему в разработке и съемке ролика.

По данным следствия, 6 сентября 2007 года трое соратников Тесака забрали на пересечении 94-го километра МКАД и Ярославского шоссе, где обычно собирались мигранты, уроженца Дагестана и выходца из Таджикистана. Их увезли в лес и там убили, сняв расправу на видео, которое позже появилось в интернете.

16 сентября 2020 года Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид, а также признался, что дал ложные показания на своих бывших соратников. По словам Тесака, он не причастен к двойному убийству и сожалеет, что оговорил себя и своих знакомых.

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Владимир Шарапов
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