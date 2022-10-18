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10:48, 18 октября 2022Интернет и СМИ

В Роскачестве назвали самые функциональные приложения для видеозвонков

VK Звонки, ZOOM и Telegram назвали самыми функциональными приложениями для видеозвонков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Специалисты Роскачества составили рейтинг самых функциональных популярных мобильных приложений для видеоконференций, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В исследование Центра цифровой экспертизы ведомства вошли семь сервисов для организации видеовстреч и один мессенджер. Возглавили рейтинг «VK Звонки: безлимитное общение», набрав 4,48 балла среди приложений для iOS и 4,65 балла — для Android.

Отмечается, что в приложении есть много полезных «фишек»: так, пользователь может авторизоваться по номеру телефона, а может звонить и вовсе без авторизации, по желанию даже анонимно. Также при звонке возможно закрепить участника, установить режим «Картинка в картинке», делиться экраном и включить опцию шумоподавления.

«VK Звонки занимают лидирующие позиции в России по активной аудитории среди сервисов видеоконференцсвязи — каждый месяц VK Звонками пользуются десятки миллионов человек. Аудитория платформы растет: за последний год число пользователей VK Звонков выросло на 15 процентов», — рассказала СЕО «ВКонтакте», VK Звонки и VK Видео Марина Краснова.

На втором месте расположилось приложение ZOOM Cloud Meetings (4,38 балла — iOS; 4,16 — Android), на третьем — Telegram (4,24 — iOS; 3,57 — Android).

При проведении исследования эксперты опирались на результаты тестирования 80 респондентов, а также сами использовали приложение как рядовые пользователи. Всего приложения оценивались по 133 критериям.

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Варвара Кошечкина
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