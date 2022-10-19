Жена принца Гарри Меган Маркл поддержала иранских женщин футболкой с феминистским лозунгом

Супруга принца Гарри Меган Маркл нашла способ поддержать иранских женщин, которые протестуют в стране после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает Hello.

Герцогиня Сассекская посетила мероприятие в Лос-Анжелесе, организованное стриминговым сервисом Spotify, в ходе которого выступила с лекцией о феминизме. По словам организаторов, знаменитость похвалила за мужество участников протестных акций в Иране, бушующих в стране уже второй месяц.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что жена принца Гарри появилась на публике в футболке с феминистским лозунгом «Женщины. Жизнь. Свобода», написанным на языке фарси. Таким образом она выразила солидарность позиции жительниц Ирана.

Ранее французские знаменитости отрезали волосы перед камерой в знак поддержки антиправительственных демонстраций в Иране, вызванных гибелью Махсы Амини. Среди них — актрисы Жюльет Бинош, Шарлотта Рэмплинг, Марион Котийяр и Шарлотта Генсбур.

В сентябре Махсу Амини в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней она скончалась, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.