В НХЛ оценили шансы сборной России на участие в Кубке мира-2024

В НХЛ заявили, что принятие решения об участии России в Кубке мира-2024 затруднительно

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы сборной России на участие в Кубке мира 2024 года. Его слова передает ESPN.

Дэйли заявил, что принятие решения об участии сборной России в Кубке мира затруднено. «Мы, конечно, слышали от некоторых стран, которые будут участвовать в Кубке мира, что они будут возражать против участия России. Мы рассматривали нейтральный статус сборной России как альтернативу. Однако, учитывая опасения других стран, не похоже, что это будет хорошим решением», — поделился он.

Ранее две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Участие российской команды в розыгрыше Кубка 2024 года под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).