ФСБ пришла с проверкой к устроившему перформанс в поддержку ВСУ россиянину

Сотрудники ФСБ пришли с проверкой к автору фразы «ВСУ ждем в Кремле, будет весело» Глотову

Сотрудники ФБС пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы «ВСУ ждем в Кремле, будет весело». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, поводом для визита силовиков стало активное участие 35-летнего россиянина в проукраинских Telegram-каналах, где он выражал оправдание полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и призывал вступать в его ряды.

Кроме того, в начале сентября перед сотрудниками центральной городской больницы Богдановича Глотов устроил перформанс в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), где высказывался фразами: «Слава Украине... ВСУ ждем в Кремле, будет весело», после чего к нему пришли сотрудники регионального ФСБ для оперативно-розыскных мероприятий.

Источник рассказал, что ранее Глотов привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, в декабре 2021 приговор был заменен на исправительные работы.

В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области агентству подтвердили факт проверки, не сообщив при этом подробностей, ссылаясь на сведения, составляющие гостайну.

В июле был задержан агент украинской разведки, который предоставлял Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении российских войск в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». С их помощью ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области.