Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 20 октября 2022Мир

США обвинили в разрушении мировой экономики

Президент Колумбии Петро заявил, что США разрушают мировую экономику, защищая собственную
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Luiza Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии обвинил власти США в том, что они без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную. Об этом сообщает Vanguardia.

«Грядет несомненный экономический кризис​​​. Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире», — заявил Петро.

Экономика Европы рушится после того, как на континенте «русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию», отметил колумбийский лидер. По его словам, в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция.

Президент отметил, что «экономика латиноамериканских народов опустошается, Латинская Америка разворовывается, падают все наши валюты, не только колумбийское песо».

Ранее экономический советник Белого дома Сесилия Роуз заявила, что экономика США, раскаленная из-за десятилетий рекордной инфляции начинает «остывать», а принятые американской администрацией меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Власти Украины предупредили об отключении электричества по всей стране
США обвинили в разрушении мировой экономики
Здание администрации района Донецка пострадало из-за обстрела ВСУ
Тарасова назвала условие участия российских спортсменов в международных турнирах
Нанесены на карту останки взорвавшейся звезды Кассиопеи А
Раскрыты потери ВСУ в Донбассе за четыре дня
Лиз Трасс предрекли «адские сутки»
В программе Мясникова развеяли популярный миф о восстановлении зрения
Кадыров подвел итоги пребывания сыновей на передовой
Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.