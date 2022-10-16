Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:18, 16 октября 2022Экономика

В Белом доме заявили об «остывании» американской экономики

Советник Белого дома Роуз: экономика США начинает «остывать» после десятилетий инфляции

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экономика США, раскаленная из-за десятилетий рекордной инфляции начинает «остывать», а принятые американской администрацией меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность. Такое заявление сделала экономический советник Белого дома Сесилия Роуз в эфире телеканала CNN.

«Мы начинаем видеть признаки того, что предпринятые нами действия дают положительный эффект. Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать», — отметила Роуз.

Таким образом она выступила в защиту президента США Джо Байдена, который в последние месяцы подвергается жесткой критике из-за рекордного роста цен на товары и услуги в США.

По словам Роуз, США в настоящее время находятся «в лучшем положении, чем большинство других стран». Однако, уточнила она, многие из предпринятых американской администрацией шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный 13 октября, показал, что у Вашингтона «еще много работы для установления контроля над ростом цен».

В свою очередь, аналитики Bank of America предрекли США десятилетие высокой инфляции. «Развитой экономике требуется в среднем десяти лет, чтобы вернуться к инфляции на уровне 2 процентов после преодоления 5-процентного порога», — подчеркнули в организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России
В Бельгии прошла манифестация против роста цен на энергию
В ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога
Минцифры изменило форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT
В Белом доме заявили об «остывании» американской экономики
Стало известно о пользе некоторых специй при борьбе с раком
В США раскрыли сценарий поражения страны в войне с Россией
Эксперт констатировал нокаут украинской экономики
ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
Отношения США и Саудовской Аравии после сделки ОПЕК+ оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.