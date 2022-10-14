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22:08, 14 октября 2022Экономика

В США оценили ситуацию с инфляцией

Глава Минфина США Йеллен заявила о планах бороться с инфляцией
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен на брифинге для журналистов оценила ситуацию с инфляцией, сложившуюся в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Йеллен отметила, что отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный 13 октября, показал, что у Вашингтона «еще много работы для установления контроля над ростом цен». Она заявила, что Федеральная резервная система (ФРС) США намерена принять все необходимые меры для уменьшения стоимости товаров до целевого уровня.

При этом министр отметила увеличение инфляции «во многих странах», который, в свою очередь, тормозит рост мировой экономики.

Ранее в США предрекли десятилетие высокой инфляции. С таким прогнозом выступили аналитики Bank of America. «Развитой экономике требуется в среднем десяти лет, чтобы вернуться к инфляции на уровне 2 процентов после преодоления 5-процентного порога», — подчеркнули в организации.

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Марина Совина
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