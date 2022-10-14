В США спрогнозировали десятилетие высокой инфляции

Bank of America: инфляция в США останется высокой в течение следующего десятилетия

Аналитики Bank of America заявили, что инвесторам следует привыкнуть к высокой инфляции в США после более чем десятилетнего периода роста потребительских цен на 2 процента в год и менее. Об этом сообщает издание Fortune.

По прогнозам аналитиков, инфляция в Соединенных Штатах останется высокой в течение следующего десятилетия после многих лет недоинвестирования в энергетику, быстрого роста заработной платы и старения населения.

Отмечается, что последние два десятилетия низкой инфляции и почти нулевых процентных ставок, которые многие экономисты назвали «новой нормой», были на самом деле «отклонением от нормы». «Развитой экономике требуется в среднем десяти лет, чтобы вернуться к инфляции на уровне 2 процентов после преодоления 5-процентного порога», — заявили в Bank of America.

Аналитик добавили, что «фундаментальные сдвиги» в демографии и на рынках труда, наряду с такими тенденциями, как деглобализация и недостаточные инвестиции в производство энергии, стали причиной «смены режима» в экономике, то есть вернулись макроэкономическая волатильность и высокая инфляция.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединенных Штатах остается на неприемлемо высоких уровнях. «Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами​​​. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности», — заявила она. По ее словам, одним из факторов возросшей инфляции является риск продолжения конфликта на Украине.

