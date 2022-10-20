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18:50, 20 октября 2022Забота о себе

Девушка заказала доставку еды и едва не лишилась жизни

Metro: девушка из Великобритании рассказала о жизни с непредсказуемой аллергией

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Жительница Великобритании заказала доставку еды из японского ресторана и едва не лишилась жизни из-за острой аллергической реакции. О жизни с непредсказуемой аллергией она рассказала Metro.

Когда Кире Кларк было два года, у одного из ее братьев возникла аллергическая реакция на орехи. После этого родители решили показать аллергологу и ее. Специалист диагностировал у девочки синдром оральной аллергии и предупредил, что она тоже может столкнуться с аллергической реакцией при употреблении в пищу различных фруктов, овощей, орехов и специй.

Пока Кира была ребенком, за ее рационом следила мать. Со временем девушка научилась самостоятельно отличать продукты, которые могут представлять опасность, и старалась их избегать. Но иногда предосторожности не помогали, потому что рестораны не всегда предупреждают об ингредиентах, вызывающих аллергию.

Однажды Кира заказала доставку из японского ресторана. Съев курицу в темпуре, она поняла, что ей стало трудно дышать из-за приступа аллергии. Девушка сразу же приняла антигистаминный препарат и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики успели оказать пострадавшей необходимую помощь.

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Кира подозревает, что курицу обжаривали в ореховом масле, хотя это и не было упомянуто в описании продукта. Подобные неточности могут привести к летальному исходу.

«Иногда, если у вас аллергия, рестораны отказываются вас обслуживать, поскольку не хотят рисковать, чтобы на них не подали в суд. Однажды мне даже отказали в ресторане гамбургеров, что показалось мне смешным. Это был совершенно унизительный опыт», — пожаловалась Кларк.

Девушка регулярно проходит обследования и сдает тесты, поскольку аллергия изменчива, и со временем организм может начать реагировать на те продукты, которые раньше не вызывали дискомфорта.

Ранее сообщалось, что 34-летняя Стефани Харви из шотландского города Карнусти, Великобритания, покрылась зудящей сыпью из-за аллергии на свадебное платье. Обручальное кольцо также вызвало аллергическую реакцию: из-за него на пальце невесты появились волдыри.

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Алиса Дмитриева
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