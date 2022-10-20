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22:57, 20 октября 2022Мир

США оценили коммуникацию с Россией

Представитель Госдепа Прайс заявил, что у США «есть способы» донести послания до Москвы
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не разделяют оценку посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что у них отсутствуют каналы коммуникации с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс оценил коммуникацию с Россией и назвал слова Антонова неправдой. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов согласиться с оценкой российского посла. У США «есть способы» донести послания до Москвы, отметил представитель Госдепа.

«Разумеется, дела с Россией не могут вестись, как обычно, однако мы определенно располагаем способами донести послания первоочередной важности до российской стороны, когда это требуется», — подчеркнул он во время регулярного брифинга.

Ранее Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в конфликт на Украине. По его мнению, кризис между Москвой и Вашингтоном сегодня «приобретает другое содержание».

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Марина Совина
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