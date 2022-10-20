Россиянам рассказали о возможности получить двойную пенсию

Экономист Григорьева: работающие на Севере россияне имеют право на повышенные выплаты

Россияне, работающие или проживающие на Севере, имеют право на повышенный размер выплат от государства. О возможности получить двойную пенсию рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

«В разный районах Севера установлены разные повышающие коэффициенты (так называемые районные коэффициенты) к страховой выплате одной из видов пенсии (по старости, инвалидности, по потере кормильца)», — отметила экономист.

По словам Григорьевой, самый низкий коэффициент установлен для Республики Карелия — 1,15 (за исключением Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского районов, городов Кемь и Костомукша). Наибольший — 2, установлен для островов Северного Ледовитого океана и его морей, отдельных местностей Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, и для всей территории Чукотского автономного округа.

«Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. И северный стаж засчитывается только по основному месту работы», — подчеркнула Григорьева.

Отмечается, что максимальную фиксированную часть страховой пенсии по старости может получить человек, достигший восьмидесяти лет, имеющий трех и более иждивенцев. Она составит 32493,33 рубля, резюмировала эксперт.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова напомнила, что ряд пособий и выплат начисляется только на карты отечественной платежной системы «Мир».