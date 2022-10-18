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01:58, 18 октября 2022Экономика

Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий

Доцент РЭУ Ермилова заявила о начислении социальной помощи на карты «Мир» с 26 октября

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что ряд пособий и выплат начисляется только на карты отечественной платежной системы «Мир». Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Ермилова предупредила россиян, что с 26 октября ряд пособий, начисление которых осуществляется на карты «Мир», расширится. В частности, изменения коснутся государственной социальной помощи, компенсации расходов и субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и ежегодной денежной выплаты Почетным донорам России.

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«Поскольку основной платежной системой является "Мир", то такие выплаты перечисляются именно через карты этой системы», — объяснила специалист.

Однако россияне имеют право получить выплаты и при отсутствии карт «Мир». Для этого гражданам следует открыть счет в банке без привязки к карте (например, накопительный) — на него и начнут зачислять пособия.

Ранее Россиян предупредили об обязанности вернуть «лишнюю» пенсию. Полученную неправомерно выплату следует отдать, напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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Марина Совина
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