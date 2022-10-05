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Россиян предупредили об обязанности вернуть «лишнюю» пенсию

Финансист Финогенова заявила, что россияне обязаны вернуть полученную неправомерно пенсию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В зависимости от места работы или размера доплат уровень пенсии может меняться. Россияне порой предпочитают не сообщать в ПФР о своих личных изменениях или намерено вводят в заблуждение. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» предупредила, в каком случае граждане обязаны вернуть полученную неправомерно «лишнюю» пенсию.

В частности, в отношении «чернобыльцев» применяется закон о соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации. Он дает им право получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), но только при условии постоянного проживания в зонах, пострадавших вследствие катастрофы.

«Пенсионный фонд выплачивает размер пособий в зависимости от статуса "чернобыльца" и зоны проживания (зона отчуждения, отселения и т.д.). Следовательно, когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение ЕДВ согласно закону, то он теряет право на их получение», — заявила эксперт.

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Получение ЕДВ после переезда становится незаконным и гражданин обязан возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий, отметила Финогенова. ПФР также имеет право взыскать размер незаконной выплаты.

То же самое относится и к получающим пенсию по инвалидности третьей (рабочей) группы. «Социальную доплату к пенсии может получать только неработающий пенсионер, в том числе инвалид третьй группы)», — отметила специалист.

1 октября пенсионерам нескольких российских регионов начислили единовременные пособия в честь Дня пожилого человека.

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Юлия Мискевич
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