Российским пенсионерам начислили единовременные пособия

Пенсионеры нескольких российских регионов получили единовременные пособия

Пенсионерам нескольких российских регионов начислили единовременные пособия в честь Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Выплаты производились из областных бюджетов, в связи с чем размер разового пособия зависел от региона проживания пенсионера. Так, в Ненецком автономном округе, в соответствии с местным законом о мерах соцподдержки населения, выплаты начислили женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, чей стаж работы в регионе составляет не менее 15 лет. Жители округа младше 70 лет получили пособие в размере 5 тысяч рублей, граждан старше 70 лет, — 16 тысяч рублей. Департамент соцзащиты Ямало-Ненецкого округа заявил, что пенсионеры региона положена ежегодная выплата в размере 1122 рублей.

В Ярославской области указ губернатора предполагает выплаты пенсионерам по 500 рублей. Такую же сумму получили граждане старше 90 лет в Рязанской области благодаря действию аналогичной нормы. Как подтвердили в Челябинской области, к 1 октября все пенсионеры получили выплату в размере 700 рублей. Срок выплаты единовременного пособия установлен до конца сентября, зачисление происходит автоматически без необходимости подавать заявление. Пенсионеры, не получившие деньги в автоматическом режиме, смогут подать заявление на оформление выплаты в МФЦ до 1 декабря.

В сентябре Минтруд анонсировал индексацию страховых пенсий, запланированную на 2023 год. Так, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров увеличится до 21864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8 процента.