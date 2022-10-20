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20:51, 20 октября 2022Ценности

Balenciaga разорвал отношения с Канье Уэстом из-за его провокационных выражений

Balenciaga разорвал отношения с Уэстом из-за его провокационного топа White Lives Matter

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Французский модный дома Balenciaga прекратил сотрудничество с рэпером и дизайнером Канье Уэстом из-за его последних провокационных выражений. Об этом сообщает Hypebeast.

Согласно материалу, совместную коллекцию бренда с хип-хоп-исполнителем убрали из ассортимента официальных бутиков марки, а также из всех интернет-магазинов по всему миру. Кроме того, товары из линейки более недоступны к покупке на официальном сайте компании. Плюс ко всему снимки Уэста, который участвовал в последнем показе Balenciaga, удалили из прессы, в том числе онлайн-версии журнала Vogue.

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Отмечается, что бренд решил разорвать отношения с Уэстом из-за его появления в футболке White Lives Matter («Жизни белых важны»). Топ певца вызвал неоднозначную реакцию общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному ультраправому движению, ставящему целью защиту прав белого населения.

Несмотря на то, что представители модного дома никак не подтверждали информацию о прекращении сотрудничества с партнером, журналисты сделали вывод о приостановке работы сторон из-за последних действий Balenciaga.

9 октября также стало известно, что аккаунт Уэста заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за антисемитский пост. После этого рэпер вернулся в социальную сеть Twitter, где не публиковал посты с 2020 года. Позже его аккаунт в Twitter также был заблокирован.

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Майя Пономаренко
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