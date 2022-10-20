Опубликована карта боевых действий на Украине на 20 октября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 октября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 20 октября. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Минобороны отчиталось о поражении всех назначенных объектов военного управления и системы энергетики Украины и сообщило, что ВСУ удалось вклиниться в российскую оборону в Херсонской области — в результате противник потерпел поражение. На николаево-криворожском направлении в плен сдались 18 украинских военных, на краснолиманском Киев предпринял безуспешную попытку форсировать реку Жеребец и потерял более 40 военнослужащих.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 324 самолета, 162 вертолета, 2296 БПЛА, 383 зенитных ракетных комплекса, 5926 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6665 единиц специальной военной автомобильной техники.