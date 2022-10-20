Власти Днепропетровской области подтвердили удар по критической инфраструктуре
Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры повреждены в результате удара в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом глава администрации региона Валентин Резниченко заявил в своем Telegram-канале.
«Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения», — написал глава региона.
По словам Резниченко, на месте работают аварийные службы, о пострадавших не сообщается.
Ранее в Каменском районе Днепропетровской области после ракетного удара на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар. Резниченко призвал местных жителей экономить электроэнергию, добавив, что подобные меры обеспечат «существенный ресурс для восстановления энергосети страны».