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08:29, 20 октября 2022Бывший СССР

Власти Днепропетровской области подтвердили удар по критической инфраструктуре

Глава Днепропетровской области Резниченко заявил о повреждении на промышленном предприятии

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры повреждены в результате удара в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом глава администрации региона Валентин Резниченко заявил в своем Telegram-канале.

«Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения», — написал глава региона.

По словам Резниченко, на месте работают аварийные службы, о пострадавших не сообщается.

Ранее в Каменском районе Днепропетровской области после ракетного удара на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар. Резниченко призвал местных жителей экономить электроэнергию, добавив, что подобные меры обеспечат «существенный ресурс для восстановления энергосети страны».

Марина Совина
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