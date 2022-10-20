Спецслужбы задержали готовившего теракт в администрации Мариуполя по заданию СБУ

МГБ ДНР: задержан мужчина, готовивший теракт в администрации Мариуполя по заданию СБУ

Правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости сообщил представитель МГБ ДНР Михаил Попов.

По его словам, мужчина также планировал подрыв двух гранат в отношении пророссийски настроенных соседей, с которыми у него был бытовой конфликт.

Задержанный — безработный житель поселка Каменск Виктор Зайцев 1976 года рождения, который злоупотребляет алкоголем и был неоднократно судим. Его завербовали сотрудники СБУ, отметил Попов. У мужчины изъято взрывное устройство с поражающими элементами.

На допросе Зайцев заявил, что украинская спецслужба пообещала ему вознаграждение за совершение терактов и даже выплатила аванс 25 тысяч гривен. По его словам, к нему пришел человек, представившийся сотрудником СБУ и предложил 50 тысяч гривен, что эквивалентно 83 тысячам рублей, за диверсию. Зайцев согласился, потому что у него нет денег на жизнь.