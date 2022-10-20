Губернатор Подмосковья обсудил с семьями мобилизованных оказание помощи

Андрей Воробьев: семьи добровольцев и мобилизованных из Подмосковья получат поддержку

Губернатор Московской области в эфире радио Sputnik пообщался с родственниками военнослужащих, отправляющихся в зону СВО. Матери, жены защитников поделились проблемами, которые порой возникают при оформлении положенных выплат и льгот.

У Натальи Зуевой из Коломны супруга мобилизовали, но оформить доверенность на банковскую карту семья не успела, из-за чего супруга не может пользоваться деньгами. «Муж дозвонился до расчетного центра Минобороны, и оказалось, что его там нет в списках. Мне отказано во всех выплатах», — рассказала она.

«Вы получите от нас 200 тысяч рублей, это региональная мера поддержки. И также зарплату военнослужащего, о которой президент сказал, — 195 тысяч рублей, — ответил Андрей Воробьев. — И мужа зарегистрируем. Для этого мы и существуем, чтобы помогать, чтобы отвечать на вопросы. Поэтому не переживайте».

Дарья Редченко из Королева сейчас в декрете. Мужа мобилизовали, заработка нет, поэтому хотела бы пройти переобучение на аналитика данных.

«Мы точно должны вам предложить ту работу, которая будет по душе и которая позволит иметь достаток, — ответил Андрей Воробьев. — И вы не стесняйтесь набрать номер горячей линии 122 или позвонить в наш Центр поддержки».

У Натальи Корнюшенко возникли проблемы в оформлении кредитных каникул для мобилизованного сына. Губернатор пояснил, что заемщик может оформить заявку дистанционно, без личного визита и подписания документов. Мама военнослужащего сообщила, что уже обращалась в банк, но ей отказали в оформлении заявки, ссылаясь на инструкции. «Если бы сын оставил доверенность, то таких проблем не было. Эта система направлена на то, чтобы не было каких-то мошеннических схем и недоразумений. Кредитные каникулы ему будут представлены», — сказал губернатор.

Заявку на кредитные каникулы по кредитному договору военнослужащего также может подать его родственник или любой человек, на имя которого оформлена доверенность. Документ можно получить у нотариуса, командира воинской части, либо у начальника госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения.

Губернатор напомнил, что в каждом муниципалитете открыты Центры поддержки семей мобилизованных, куда можно обратиться по любому вопросу. Также для этих целей работают телефон 122 и специальный раздел на Доброделе.

Меры поддержки для мобилизованных и добровольцев в Подмосковье следующие.

Выплата 200 тысяч рублей. Деньги поступят автоматически. Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и имеют прописку в Московской области.

Их детям в школах будут бесплатно предоставлены не только завтраки и обеды, но и возможность посещения кружков, секций, групп продленного дня.

Семьям окажут юридическую помощь, содействие в получении социальных выплат, а тем, кому необходимо, без очереди предоставят место в социальном стационаре.

Пенсионерам, инвалидам 1-2 группы и семьям с ребенком-инвалидом предоставят бесплатные социальные услуги на дому — доставка продуктов и лекарств, уборка и питание.

Малообеспеченные получат государственную и экстренную помощь. Кроме того, членам семей мобилизованных и добровольцев будет оказано содействие в поиске работы, а для их жен и детей старше 16 лет организовано профобучение.

Более подробно — в постановлении губернатора Московской области.

